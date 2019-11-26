https://news.day.az/politics/1179412.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета
Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета
26 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
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