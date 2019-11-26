26 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

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