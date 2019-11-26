Азербайджан ныне является ведущей страной в идеологическом, геополитическом и ментальном противостоянии со всемирной армянской системой пропаганды дашнакства, терроризма и рудиментарной агрессии.

Накануне 75-летия Победы над фашизмом, когда ломаются прежние установки и крушатся устоявшиеся схемы всемирного миропорядка; когда в гемолитических расстановках сил "больших и малых" государств происходят каталитические перемены, наша страна приняла сторону новой концепции, основанной на идее возрождения биполярного мира, где отношения между государствами зиждутся не на принципах объема силы, а на модернистской системе координат. Такая система уже не приемлет диктат силы и, сопротивляясь попыткам вмешательства во внутренние дела государств, сценариям "цветных революций" и диктату всемирного "Большого брата", создала свою идейную плоскость отношений, где равенство и обоюдное соблюдение интересов стали альфой и омегой дипломатии.

Потому и Азербайджан рушит все идеологемы армянства, пытающегося легитимировать свою милитаристскую политику путем подмены моральных устоев и внесения "новизны" в историко-ментальные коды Армении. Армении, проповедующей неонацизм в худшем проявлении, когда убийцы и предатели объявляются национальными героями, а изверги и палачи выдаются за потенциальных кандидатов на символы новых капищ.

Нацистский прислужник, лакей Вермахта и палач народов Гарегин Нжде именно таким образом превратился в новый символ армянского неооккультизма. И ныне вонючие мощи скверны превратились в памятник в центре Еревана, взирающий на продолжателей его дела.

Бред, маразм, абсурд, паранормальный поток сознания? Нет, всего лишь идеологическая система ценностей Армении, где ценности давно заменены антиценностями, мораль - мизантропией, а история - ложью и домыслами.

Армения пытается вытянуться в прокрустовом ложе нескончаемого самообмана, привлекая в столь неблаговидное и бездарное занятие карманных служек.

Потому и российское издание "Eurasia Daily", печально известное своими ярыми туркофобской и антиазербайджанской позициями, а также глубочайшей симпатией к Армении и всемирному армянству, на днях опубликовало статью "Азербайджанский историк оправдывает азербайджанских пособников Гитлера".

Опус построен всего лишь на субъективном мнении азербайджанского историка, культуролога и писателя Айдына Ализаде.

Как пишет "EA Daily", А.Ализаде считает, что лидер свергнутого в 1920 году мусаватистского правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамед-Эмин Расулзаде накануне Второй мировой войны жил в Берлине и был вхож в кабинеты руководителей нацистской Германии. В 1941 году Расулзаде якобы поддержал план "Барбаросса" как "возможность восстановить независимость Азербайджана". Расулзаде, бывший глава МВД АДР Халилбек Хасмагомедов, шеф контрразведки АДР Наги Шейхзаманлы и другие мусаватисты осенью 1941 года принимали участие в создании при вермахте "Кавказско-магометанского легиона" (нем. Kaukasisch-Mohammedanische Legion). В легион набирали пленных красноармейцев - представителей народов Северного Кавказа и Закавказья. В июле 1942 года из структуры легиона выделился "Азербайджанский легион".

"Адольф Гитлер считал коллаборационистов-азербайджанцев куда более надежными в военном и политическом отношении, чем предателей из числа грузин или армян", - пишет "EA Daily".

Тем самым, издание проводит параллели, что, мол, А.Фаталибейли и армянский нацистский преступник Гарегин Нжде - это одно и то же.

Но, как утверждает сам же А.Ализаде, это не соответствует действительности и это разные вещи. А.Фаталибейли не является преступником и это факт. Не все люди, сотрудничавшие с нацистами, были преступниками. С Гитлером сотрудничали в 1930-х годах даже главы европейских держав, но это не значит, что они были пособниками фашизма. Есть даже евреи, сотрудничавшие с Гитлером, но преступниками не являющиеся. То же самое и Фаталибейли. Он не был судим и в его отношении нет приговора суда. Следовательно, согласно презумпции невиновности его никто не может считать преступником.

Более того, он не скрывался, свободно жил и работал в Мюнхене. Если бы был виновен, то его с легкостью привлекли бы к ответственности американцы и англичане. Но не то что никто ему претензий не предъявлял, ему еще и дали возможность основать азербайджанскую службу радио "Свобода". То есть, он находился в Германии на легальном положении и ни от кого не скрывался.

Гарегина Нжде, в отличие от А.Фаталибейли судили и в его отношении имеется приговор суда. Поэтому именно он является нацистским преступником.

Следовательно, сравнение этих людей неуместно. А тем более неуместно проводить параллели между Фаталибейли и Андреем Власовым, Петром Красновым и прочими преступниками, в отношении которых имеются приговоры судов. В первом случае мы имеем дело с невиновным человеком. А в остальных с преступниками.

Инсинуации "EA Daily" являются всего лишь звеном в цепи попыток Армении и особенно, армянской диаспоры оправдать политику официального Еревана, направленную на героизации нацистских преступников. Прежде всего, в России - в стране, победившей фашизм и положивший на алтарь победы немыслимые жертвы, боль и утраты.

Армения и всемирное армянство знают, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением о героизации предателей, нацистов, палачей и душегубов в Армении добился самого важного - "обеление" убийцы десятков тысяч азербайджанцев, русских, евреев, украинцев, болгар, белорусов Гарегина Нжде привлекло внимание мировых СМИ, многих государств - особенно стран, состоявших в антигитлеровской коалиции.

Ведь Гарегин Нжде не вознесение отдельно взятого, забытого и покинутого персонажа недавней истории, а неонацистское проявление внутренней политики и идеологической сути агрессивного государства, исповедующего махровый шовинизм вкупе с оголтелым национализмом. Присовокупив к своей пропаганде и принципам моральных ценностей фашистского прихвостня, Армения подтвердила, что проповедует территориальные притязания к соседним государствам, теорию расового превосходства, террор и политическое мракобесие.

Напомним, что в ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что в Армении героизируют фашистов, отметив, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.

"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой "Гарегин Нжде", - продолжил Алиев.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Ильхам Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - резюмировал лидер Азербайджана.

Никто не в праве вмешиваться в суверенные права народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. Но мы не можем и не должны молчать, когда в национальных героев превращаются изверги, причастные к чудовищным преступлениям против азербайджанцев, турок, евреев. Против всего человечества.

Может ли нормальная страна с адекватным руководством назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде - это, прежде всего глубочайший позор и явное оскорбление памяти жертв Второй мировой войны.

Вот уже десятилетия, как в Армении, несмотря на совсем мизерное количество общины, евреи подвергаются тотальному моральному насилию, которое выражается в публикации антисемитских книг, демонстрации антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване.

Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Нжде в Ереване еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этих фашистов, уничтожавших как представителей нашего народа, так и советских солдат. В их честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные фильмы.

Напомним, что, как следует из обвинительного заключения по следственному делу Нжде, "в 1933 г. обвиняемый Тер-Арутюнян Г.Е. специально выезжал в Америку и в другие страны, где организовал дашнакскую молодежную организацию "Цегакрон", проповедующую расизм и являющуюся по своему существу фашистской молодежной организацией". В начале 1934 года Нжде вернулся из США в Болгарию, где образовал свою отдельную организацию преимущественно из бывших дашнаков, каковая просуществовала вплоть до Второй мировой войны.

Гарегин Тер-Арутюнян впервые был арестован за свою националистическую деятельность еще в Российской империи в 1909 году, после революции в начале 1920-х годов возглавил отряды сепаратистов, боровшихся с Красной армией. До Второй мировой войны находился в эмиграции, затем вернулся и наладил связи с Третьим рейхом, уговаривая Гитлера напасть на Турцию. В статусе генерала формировал военизированные армянские добровольческие батальоны в составе вермахта, также его фамилия стоит под документом, в котором лидеры армянского националистического движения "Дашнакцутюн" предлагают Берлину создать в Армении колонию.

Таким образом, накануне войны Германии против СССР Нжде получил известность лидера армянских фашистов, информация о котором дошла и до Берлина. Неслучайно еще до нападения Германии на Советский Союз в Софию в 1941 г. из Германии для встречи именно с Нжде прибыл Петр Камсаракан - армянский инженер, сотрудник отдела "С" Шестого управления безопасности Рейха, который вел контрразведывательную работу против СССР и стран Ближнего и Дальнего Востока.

После начала войны с Советским Союзом Нжде становится членом "Армянского национального совета", организованного в Берлине в 1942 году германским министерством восточных оккупированных областей и призванного содействовать немцам в борьбе с Советским Союзом и установлению в Армении правительства под протекторатом фашисткой Германии. Осенью 1942 г. Нжде выезжал в Берлин по заданию немецкой разведки. В годы войны по его приказу было завербовано и направлено на учебу в предместье Берлина 40 армян офицеров и военных из Болгарии, где они, обучившись в течение нескольких месяцев, были направлены в Крым против советских войск с целью дальнейшей переброски в Советскую Армению для шпионско-диверсионной работы и организации восстания в случае подхода немецких войск к границам Армении. Нжде неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению".

Целью армянского легиона во главе с генералом Нжде (который самолично участвовал в уничтожении тысяч евреев) было совершение облав и уничтожение евреев и других "неугодных" для немецкой армии. Именно благодаря армянскому легиону Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью очищены от евреев.

24 апреля 1948 г. особым совещанием при МГБ СССР Гарегин (Тер-Арутюнян) Нжде был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Несмотря на утверждения армян о встрече Нжде с Гитлером и другими официальными лицами фашистской Германии, этому нет никаких официальных подтверждений, документов.

Есть неопровержимые доказательства того, что Гарегин Нжде, выдаваемый сегодня в Армении за "героя", был сторонником нацистской идеологии Гитлера. В этих документах указывается, что Нжде советовал учиться у Гитлера. Приводя в пример деяния Гитлера в отношении евреев, призывал армян делать то же самое с тюрками и мусульманами. Это не было для него чем-то новым, он успешно использовал эту практику в четырех войнах.

Культ этих кровожадных фашистов осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, а точнее руководство современной Республики Армения.

Разве после этого мы можем равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возвеличивают армянского фашиста и антисемита в ранг национального героя?

Вопросы, требующие ответа.

Вернемся к А.Ализаде, на которого ссылается "Eurasia Daily".

Мнение азербайджанского историка и культуролога субъективна, не отражает официальную позицию Академии Наук, где А.Ализаде работает. Его высказывания никак не могут преподнесены как официальная позиция Баку, ведь в Азербайджане никогда не проводились памятные мероприятия, связанные с "Азербайджанским легионом". Ни один (!) из офицеров "легиона" не считается национальным героям, им не поставлены памятники и нет названных в их честь улиц. Ни один из них не получил официальную, юридическую или судебную реабилитацию.

Азербайджан считает нацизм и неонацизм проявлением человеконенавистничества, мракобесия и преступности.

В отличие от Армении, где фашисты, нацисты и их прислужники возвеличены в ранг национального достояния.

Армения ныне стала страной, где стыдно быть бедным, но не стыдно быть подлецом.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az