Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram выразила признательность за поздравления по случаю награждения наградой Российской Федерации - Орденом Дружбы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Уважаемые соотечественники! Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации - Орденом Дружбы. Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов - лучшая мотивация в моей работе. Большое вам человеческое спасибо! С любовью, Ваша Мехрибан".