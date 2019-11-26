Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Но, выйдя из тюрьмы, решил тряхнуть стариной и удариться в политику. Тем паче, что недостатка в лизоблюдах, мздоимцах, падких на деньги совершившего странный кульбит и перековавшего себя в демократы старика нет.

Рядом с ним кучкуются странные люди, истинные пикейные жилеты местной, унылой политтусовки.

Кого только там нет, подумает читатель и не ошибется: новоявленный предводитель маргинальных команчей политгопоты в ударе и собрал вокруг себя нечестную компанию.

Но, как говорил незабвенный Швейк, все по порядку.

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов создает новую партию - "Партию справедливости".

Об этом бывший министр написал на своей странице в Facebook.

А. Инсанов отметил, что он и его соратники провели заседание и обсудили организационный комитет партии, которую хотели бы создать: "Мы приняли решение, что оргкомитет должен состоять из 15 человек. При голосовании единогласно Али Инсанов был избран председателем оргкомитета, а Рашад Аббаслы - секретарем".

Это он про себя так написал, в третьем лице, как старый вождь сиу или могикан, да. Следуя сюжету, следовало бы добавить: "Старый Сидящий Бык созвал всех лишенцев и отделенных от кормушки, закурил трубку политики, кашлянул, многозначительно посмотрел на блики костра, потом начал скользить взглядом по тихо сидящим и жадно внемлющим каждому его слову преданным и проданным, прочистил горло и, сузив глаза, сказал: "Сидящий Бык решил создать. И вы поддержали. Я все сказал". Лишенцы закатили глаза, охнули, потом подпрыгнули от вящего удовольствия и, гаркнув "Йехху!", начали танцевать вокруг костра танец Справедливости".

Это, как говорится, сантименты, а реалии таковы: в свою команду-гвардию создателей А.Инсанов включил бывших чиновников - экс-посла Исфандияра Вахабзаде, бывшего директора средней школы Галибу Будагову, бывшего председателя Масаллинского районного суда Мирадалята Талышханова, бывшего заместителя главы исполнительной власти Эйваза Алиева, бывшего участника национально-освободительного движения Оруджа Мурадова, бывшего сотрудника одного из министерств Ильгара Гулиева, бывшего члена партии Ени Азербайджан Бабека Адыгезалова, бывшего офицера полиции Фарруха Биньятзаде и др. А.Инсанов поручил команде доработать устав и программу партии.

Но мать Национального героя Тахира Гасанова, председатель Общественного объединения социальной защиты семей Национальных героев Галиба Будагова выразила протест из-за упоминания ее имени в связи с организацией "Партии справедливости".

Она опровергла распространенную о ней информацию.

"Мое имя упомянули как члена организационного комитета новоучрежденной "Партии справедливости". Я, Галиба Будагова не являюсь членом какой-либо партии или организационного комитета какой-либо партии. Из-за того, что я долгое время болею, в настоящее время прохожу лечение и не могу даже выйти из дома. Прошу не упоминать мое имя в связи с членством в какой-либо партии", - сказала Галиба Будагова.

Как видим, она не поняла души прекрасные позывы "Пахана", мощного старика, пробирочного отца новоявленной азербайджанской уличной демократии, гиганта мысли и особы, приближенной к "лидерам" радикальной оппозиции - например, к завхозу-башгану "Мусават" Арифу Гаджилы, блогеру и председателю ПНФА Али Керимли, или старому хиппи-демократу Хикмету Гаджизаде.

Скорее всего, ныне в голове Али Инсанова, как ребенок во чреве матери, мягко шевелятся свежие мысли о политической борьбе, уличных шествиях и митингах, где миллионы азербайджанцев воодушевленно кричат "Виват, Инсанов!"

Ну и что, что сей 73-летний старик известен как один из самых коррумпированных людей страны? Как же, если верить его многочисленным интервью, где он, после выхода из мест не столь отдаленных, после четырнадцатилетнего вынужденного существования в ареале тюремной камеры, говорит, что, оказывается, все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.

Он крал, брал взятки, нещадно обирал всех подчиненных, но, видите ли, ему было стыдно.

По словам Инсанова, пока он сидел, настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Потому он, оказывается, зол и решителен, на нервах и беспощаден. Да, он иногда кричит, как белый медведь в теплую погоду, но часто, понизив голос до полной секретности, пристально смотрит в глаза очередному журналисту и говорит позванивающим шепотом: "Крепитесь! Заграница нам поможет!"

Не забывает он упомянуть и сермяжных лидеров радикальной оппозиции: по его словам, некоторые семибатюшные гопники со средним образованием, тосковавшие без средств к безбедному существованию, ныне весьма рады общению с ним, со старым сидельцем.

Естественно, что А.Инсанов обещал им всяческую материальную поддержку, чуть ли не батистовые портянки и крем "Марго".

Радикалы, конечно, возрадовались такой манне небесной и поклялись, что ни в жисть не покинут старого и бывшего министра, окажут ему всенепременную поддержку - в общем, как только, так сразу, и никаких гвоздей.

И так как согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, Иса Гамбар, Али Керимли, Ариф Гаджилы и вся нечестная компания ударили с Инсановым по рукам.

А потом Инсанов решил создать партию, ну, что-то вроде "Союза меча и орала", но с другим, более романтичным, поэтичным и эклектичным названием.

Партия Справедливости...

Насмешка над логикой, издевка над обществом: человек, известный как коррупционер до мозга костей; бывший министр, отличавшийся бредовыми приказами и махровым волюнтаризмом; бывший политик, ненавидимый в оппозиции за оскорбления и площадную брань, ныне прикрывается словом "Справедливость".

То же самое, если бы палач с площади Тюильри создал партию "Человеколюбие", а Джек-Потрошитель - "Сострадание и всепрощение".

"Оргкомитет" идефикса Инсанова под стать ему самому: все "бывшие", известные местничеством, трайбализмом, непрофессионализмом, коррупцией, взяточничеством, радикализмом и нетерпимостью к альтернативному мнению.

Иначе и быть не могло, ибо сам Али Инсанов известен своим презрительным отношением к альтернативно мыслящим людям, как могильщик системы здравоохранения, как создатель иерархической коррупционной схемы.

Его ближнее окружение также не отличается крепкими моральными устоями. Потому что политические организации, как правило, объединяют граждан, отличающихся схожими ценностями, идентичными целями и мышлениями.

Синонимы слова "Инсанов" - это взяточничество, коррупция, месть, местничество, деспотизм. Потому и самой большой несправедливостью к таким понятиям, как правосудие и справедливость, станет руководство Инсановым структурой, в названии которой отражены эти слова.

Организацией человека, известного самым бессовестным, жестоким и несправедливым отношением к людям.

Инсанову 73 года. В этом возрасте люди обычно обладают определенной мудростью, призывают людей к миру, истинным ценностям, хладнокровию и любви к другим людям, своей Родине и народу. А Инсанов от своей анормальной любви к политике способен призвать лишь к агрессии, противостоянию, расколу и вражде, да и то только радикалов.

Сам ли он выбрал этот путь, сам ли принимал эти решения? Не думаю, потому что последние 5 лет своего заключения Али Инсанов выступал в качестве рычага давления на Азербайджан со стороны известных западных структур и организаций.

Наивный, ошибочный, банальный выбор. Те, кто пытается засунуть Инсанова в повестку дня, забывают, что на Азербайджан невозможно надавить, заставить изменить позицию по тем или иным вопросам с помощью вывода на политическую сцену каких-то актеров.

Инсанов потерял связь с реальностью, а его попытки представить себя в качестве поборника демократии позволяют предположить, что вдобавок ко всему он страдает потерей памяти.

Если это действительно так, то у меня нет вопросов к экс-министру, который пытается представить себя "крестным отцом", заявляющим "а я и не уходил из политики". Но что-то мне не кажется, что у господина Инсанова амнезия, деменция или Альцгеймер. Наоборот, жажда мести только обострила его память, пусть и в такой извращенной форме.

Инсанов бессовестно разглагольствует о справедливости, демократии, верховенстве закона. Думает, мы забыли, что он говорил и делал раньше.

Нет, не забыли. Я далек от мысли перечислять здесь все, что наделал этот самый коррумпированный министр в истории современного Азербайджана, но кое-что все-таки напомню.

Инсанов обещает "бороться с коррупцией". Несколько фактов: в ходе обысков на его виллах было найдено и изъято 1,289 миллиона долларов и 884 тысячи евро наличными, 25 килограммов золота в виде слитков, изделия из бриллиантов, 17 предметов антиквариата, а в рабочем кабинете в министерстве здравоохранения - 20 тысяч долларов.

Али Инсанов - доктор наук, по специальности пульмонолог. Он даже написал книгу о туберкулезе. Удивительно, но в бытность его министром именно туберкулез стал убийцей азербайджанских заключенных. Инсанов рассуждает о высших ценностях, говорит о том, как переживает о заключенных, беспокоится о них. И снова врет, потому что, когда он был министром, каждый - КАЖДЫЙ - заключенный должен был заплатить взятку за лечение. Вот так выглядели его забота и гуманизм.

Ведь именно он называл лидеров радикальной оппозиции "микробами", "имбецилами" и говорил, что "Иса Гамбар - это имя, которое требует восстановления смертной казни в Азербайджане".

Инсанов всеми силами старается создать себе имидж "единого лидера оппозиции", которого якобы "больше всех боятся власти". Сам того не понимая, он с математической точностью сформулировал всю суть нынешних ПНФА, "Мусавата" и "Нацсовета": радикальная оппозиция, кажется, видит свой последний выход в полуживом мстителе.

У Али Инсанова не было, нет и не может быть стабильной, эффективной и прочной электоральной базы, а также поддержки в социуме. Самое большое, на что он может рассчитывать на ниве политики - это несколько десятков земляков, родственников, а также бывших коррумпированных чиновников среднего пошиба.

И все, абсолютное, тотальное ВСЕ, на что может рассчитывать Киса Воробянинов местной радикальной оппозиции - бывший министр и вор Инсанов.

Что касается пароксизма под названием "Партия Справедливости", то в очередной раз становится ясно, что где глупость и алчность - образец, там разум - безумие.

Ибо глупец тот, кто в названии ищет знание, ведь каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец.

Хотя он и стар, местный Киса...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az