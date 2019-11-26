https://news.day.az/politics/1179520.html Епископ области Кальяо в Перу поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Епископ области Кальяо в Перу поблагодарил Президента Ильхама Алиева
26 ноября епископ области Кальяо в Перу Хосе Луис дель Паласио Перес-Медель направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразил благодарность за приглашение на II Саммит религиозных лидеров мира в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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