26 ноября епископ области Кальяо в Перу Хосе Луис дель Паласио Перес-Медель направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразил благодарность за приглашение на II Саммит религиозных лидеров мира в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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