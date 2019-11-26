Агентство международной информации Trend представляет видеоинтервью главного редактора Агентства Эльчина Велиева в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.

Видеоинтервью посвящено визиту азербайджанских журналистов в Армению и оккупированный Нагорный Карабах, который состоялся несколько дней назад.

В рамках визита, проведенного при организационной поддержке личного представителя действующего председателя ОБСЕ, азербайджанские журналисты побывали в Армении, а также в Нагорно-Карабахском регионе страны, в том числе древнем азербайджанском городе Шуша. В мероприятии принял участие главный редактор Агентства международной информации Trend Эльчин Велиев.