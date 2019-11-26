https://news.day.az/politics/1179527.html Муфтий Духовного собрания мусульман России поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Муфтий Духовного собрания мусульман России поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Муфтий Духовного собрания мусульман России и Центрального региона "Московский муфтият" Альбир Крганов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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