Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой еще раз продемонстрировал как исключительное отношение азербайджанского политического руководства к России, так и отношение российского руководства к Азербайджану.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги и значимость в контексте российско-азербайджанских отношений визита Первого вице-президента АР в Москву.

Этот визит еще раз зафиксировал прочные связи, которые связывают наши страны, и долгосрочные интересы, которые объединяют их в поиске решений для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, отметил Велизаде.

"Визит стал важным событием не только в двусторонней повестке, но и в региональной политике, ведь сегодня от взаимодействия Азербайджана и России зависит очень многое в регионах и Южного Кавказа, и Каспийского моря. Поэтому визит можно расценивать как значительный вклад в дело укрепления региональной безопасности в широком контексте, прежде всего, подкрепляя эту безопасность конкретными экономическими проектами", - сказал политолог.

Наш собеседник обратил внимание на тот факт, что прием Мехрибан Алиевой президентом Владимиром Путиным - это достаточно редкий случай, когда глава России принимает вторых лиц государств. Велизаде напомнил, что, например, премьер Армении Никол Пашинян не был принят российским лидером. Это говорит о том значении, которое придается Азербайджану в Кремле, а также о высоком авторитете Первого вице-президента нашей страны.

Политолог подчеркнул, что слова об успехе визита Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву подкреплены реалиями.

Об этом, в частности, говорят итоги очередного Межрегионального форума, на котором стороны обсуждали конкретные проекты в экономической сфере. Причем, проекты не ограничиваются только торговыми отношениями, речь идет об инвестициях в промышленность, производство, создание новых производственных мощностей, вложениях в определенные отрасли экономики с уклоном на региональное взаимодействие. Не случайно в составе делегации Азербайджана находились также главы регионов республики, которые сегодня осуществляют активное взаимодействие с коллегами в РФ, сказал Велизаде.

"Азербайджан заключил более чем с 17 субъектами Российской Федерации соглашения о партнерстве в различных сферах. Но это не предел возможностей, и сегодня идет речь о заключении соглашений с еще большим числом российских регионов. Да и российские регионы сами демонстрируют устойчивый интерес к сотрудничеству с азербайджанской стороной.

В свете визита был поднят целый ряд других вопросов, актуальных для двустороннего сотрудничества. Речь шла об инвестициях в различные отрасли азербайджанской и российской экономики, о развитии кооперационных связей, о приобретении азербайджанской стороной крупного нефтеперерабатывающего завода - Антипинского НПЗ. Это дает возможность азербайджанскому бизнесу укрепить свои интересы на российском рынке, в частности, на рынке нефтепереработки. Это исключительный рынок, в какой-то мере он закрыт для зарубежных инвесторов. И то, что Азербайджан занял определенные позиции на этом рынке, говорит о том, что доверие к нашей стране растет. Это доверие взаимное, поскольку и российская сторона участвует в инвестиционных программах в Азербайджане", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева