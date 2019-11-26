Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с первого по 31 января 2020 года, и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с 1 по 31 января 2020 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие право на отсрочку от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 31 января 2020 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения настоящего распоряжения.