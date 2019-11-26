Лечение правозащитника Огтая Гюльалыева в настоящее время продолжается в Американской клинике в Стамбуле. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева, передает Day.Az.

После лечения, проведенного в клинике "Avrasiya", его семья обратилась в Фонд, в связи с необходимостью помещения его в Американскую клинику и оказания ему там дополнительных медицинских услуг.

"Поступившее обращение было обсуждено врачами в Стамбуле, а также Экспертным советом Фонда, и, учитывая пожелание семьи Огтая Гюльалыева, он был помещен в Американскую клинику. В Американской клинике была произведена операция по удалению внутричерепной гематомы, проведена операция по шунтированию и в настоящее время продолжается соответствующее лечение.

Поддержка, оказываемая Фондом по вопросам здравоохранения, в том числе, тяжелобольным лицам, осуществляется в соответствии с ходом и динамикой лечения согласно внутренним правилам. Согласно регулярному заключению врачей, в том числе, заключению, которое составляется через каждые 10-20 дней в отношении тяжелобольных, находящихся на стационарном лечении, принимается решение о той помощи, которая может быть оказана со стороны Фонда. В настоящее время Фонд Гейдара Алиева, оказывающий поддержку лечению Огтай Гюльалыева, взяв за основу регулярное заключение врачей, динамику в ходе лечения, оказывает соответствующую помощь", - сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Отметим, что 29 октября около 17:20, водитель Кянан Абдуллаев, работающий таксистом, сбил на управляемом им автомобиле "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева, на пересечении улиц 28 Мая и А. Пушкина в Насиминском районе города Баку.

У получившего тяжелые травмы правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. Гюльалыеву 30 октября была сделана операция в "City Hospital".

Его лечение было продолжено в Республиканской больнице нейрохирургии.

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Огтая Гюльалыева. По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был выделен специальный самолет для отправки его в Турцию. Утром шестого ноября он специальным самолетом был отправлен в Стамбул, где был помещен в клинику "Avrasiya".