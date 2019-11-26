Али Инсанов и его немногочисленная команда предприняли самый неудачный шаг за последние 15 лет внутренней политики Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, решение о создании новой политической партии в нынешних условиях полного отсутствия в стране социальной потребности в этом следует считать далеким от реальности и объективности, безусловно, рискованным поступком.

"Хотя Али Инсанов считает выход на политическую арену с такими громкими словами как справедливость и право первостепенным условием большого успеха, по ряду признаков его надежды не более, чем эйфория.. Учитывая, что серьезные и влиятельные международные круги в настоящее время реализуют совместно с Азербайджаном крупные региональные и внутригосударственные проекты, то можно с уверенностью сказать, что в новой политической партии нет надобности и в мировом масштабе. Это решение уже породило в азербайджанском обществе сомнения и критические вопросы. В основном эти вопросы связаны с деятельностью Али Инсанова, когда он был министром. Почему он не предпринял принципиальные меры по борьбе с коррупцией, когда был министром, не выступил с инициативами реформ своей сфере, насколько соответствует термины в названии партии справедливость и право его личной философии жизни и деятельности и другие. Согласимся, что каждый из этих вопросов сопровождается в обществе жесткиими и тяжелыми обвинениями в адрес Инсанова. Одним из самых серьезных вопросов является то, что общество смотрит на Али Инсанова не как на политического интеллектуала, способного инициировать социально-экономические изменения в масштабе страны, а как на мстительную фигуру, пытающегося рассчитаться за свои нереализованные политические амбиции. Если сказать точнее, группа, представленная под названием "партия справедливости", является механизмом мести", - сказал Гулиев.

Эксперт сообщил, что признание Али Инсанова миром и обществом как неполитической, мафиозной личности, действующего исключительно ради личной наживы, серьезный фактор, заранее обрекающий новообразованную партию на неизбежный крах.

"Во-первых, у Али Инсанова нет перспективного и харизматичного имиджа в обществе. Во-вторых, в Азербайджане в настоящее время нет политического и социального запроса на политическую партию. В-третьих, очевидно, что экс-министр, не имеющий имиджа политического лидера, вернулся в политику с целью личной мести. В-четвертых, еще в бытность министром он запомнился людям антигуманным типом, совершенно чуждым политике. В-пятых, в период революционных реформ, совершенно не верится, что какая-либо радикальная сила, в том числе Али Инсанов способен сформировать себе социальную базу. В-шестых, нет и признака того, что масса, на которую так надеется Али Инсанов и традиционно называемая "электорат Западного Азербайджана", проявит к нему склонность. В-седьмых, вообще не представляется возможным, чтобы его партия получила международную поддержку. В конце концов, Али Инсанов не в состоянии манипулировать обществом по вопросу финансовых источников, которые считаются решающим фактором для строительства политической партии. Как бы он ни вилял, обвинение "действует за счет денег, заработанных на коррупции" будет довлеть над ним. Также, кадры, представленным им как партнеры, выглядят, как если бы у него вообще не было бы команды", - сказал Айдын Гулиев.