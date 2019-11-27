Сохранение, защита, укрепление независимости требуют глубоких политических знаний, большой смелости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что Бакинский государственный университет был учрежден постановлением Азербайджанской Демократической Республики.

"Это решение еще раз свидетельствует о больших заслугах Азербайджанской Демократической Республики перед азербайджанским народом. Основатели Демократической Республики хорошо понимали, что построить сильное независимое государство в безграмотном обществе невозможно. Несмотря на то, что молодая республика столкнулась с большими трудностями и не могла полностью контролировать территорию страны, это решение еще раз отражает намерение республики, политику ее основателей. В течение 100 лет Бакинский государственный университет вносил большой вклад во всестороннее развитие Азербайджана. Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Это еще раз показывает, что обрести независимость легче, чем ее сохранить. Сохранение, защита, укрепление независимости требуют глубоких политических знаний, большой смелости", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что после падения Азербайджанской Демократической Республики Бакинский государственный университет продолжал свою деятельность в новый общественно-политический период.

"В течение ста лет около 200 тысяч выпускников университета демонстрировали свои знания и умения в различных сферах жизни Азербайджана. Среди выпускников есть выдающиеся личности, ученые, общественные деятели, политики, специалисты. Многие из них внесли ценный вклад во всестороннее развитие Азербайджана. Общенациональный лидер азербайджанского народа, основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев также был выпускником Бакинского государственного университета. Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед народом, государством и в советский период, и в преддверии независимости, и в годы независимости. Именно под его руководством Азербайджан в советский период поднялся с последнего места на самые передовые позиции среди союзных республик. В то время - молодежь, естественно, этого не знает - существовало несколько отличающих республики признаков. Среди них было и переходящее Красное знамя. То есть, Красным знаменем награждались республики, добившиеся больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве и во всех других областях. При Гейдар Алиеве Азербайджан в течение 13 лет каждый год получал это Красное знамя. Это было еще одним подтверждением того, что Азербайджан под его руководством прошел большой успешный путь. Когда Гейдар Алиев приступил к руководству Азербайджаном, мы находились на самых последних местах. Он повел Азербайджан по пути большого развития и вывел на самые передовые места. Если в советское время только две республики являлись донорами, то одной из них был Азербайджан", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Гейдар Алиев уделял огромное внимание сфере образования, ежегодно проводил большие совещания.

"В то же время он прилагал огромные усилия для обучения азербайджанской молодежи в ведущих вузах Советского Союза, и это носило уникальный характер, потому что такой практики на советском пространстве не было. Ежегодно около 800 представителей азербайджанской молодежи, сдав экзамены в Баку, командировались в ведущие высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Таким образом, создавался мощный кадровый потенциал для будущего Азербайджана. Именно этот кадровый потенциал в том числе обеспечивает сегодня успешное развитие нашей страны, независимого государства. Кадры, получившие в те годы прекрасное образование, сегодня достойно представляют Азербайджан. Решением Гейдара Алиева в начале 1970-х годов была создана Военная школа имени Джамшида Нахчыванского", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что это тоже свидетельствует о дальновидности великого лидера.

"Потому что в то время азербайджанцы были мало представлены в советской армии. Гейдар Алиев очень хотел, чтобы готовились азербайджанские военные. Словно знал, что когда-то Азербайджан станет независимым государством, и эти кадры будут нужны нам.Словом, внимание, уделяемое образованию, всем остальным сферам, его самоотверженный труд и мудрость азербайджанского народа позволили Гейдару Алиеву в самые тяжелые для Азербайджана дни выполнить свою спасительную миссию. Если бы работа, проделанная им в 1970-х годах, не была встречена народом с одобрением и большой любовью, - в начале 1990-х годов Азербайджан оказался лицом к лицу с большой катастрофой, - то азербайджанский народ не обратился бы к нему. Работа, проделанная именно в те годы, сохраняла в душе азербайджанского народа чувство веры в него", - сказал Президент Ильхам Алиев.