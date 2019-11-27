Гейдар Алиев сохранил, защитил, укрепил независимость и вывел нас на правильный путь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что как в период до независимости, так и в годы независимости нашей страны Гейдар Алиев всегда находился рядом с народом, служение народу являлось его главной миссией.

"После трагедии 20 Января он возвысил свой голос, придя в постоянное представительство в Москве, провел там пресс-конференцию, обвинил советское руководство, руководство Коммунистической партии, осудил эту кровавую трагедию и довел до всего мира правду. Потому что он пользовался большим авторитетом, и слова, истина, прозвучавшие из его уст, имели резонанс во всех уголках мира. Хотя в то время до распада Советского Союза оставалось еще два года. Никто и представить себе не мог, что Советский Союз развалится. Этот смелый шаг свидетельствует о том, как Гейдар Алиев был привязан к народу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что после этого он покинул ряды Коммунистической партии, которой служил много лет.

"Это тоже была большая опасность. Должен также сказать, что после трагедии 20 Января те, кто был представлен в руководстве Азербайджана, молчали, словно набрали в рот воды, ни один из них не осудил кровавую трагедию, никто не возвысил свой голос. Это еще раз показало, что тогдашнее руководство было антинациональным. Пришедший на смену той власти тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть, находился у власти более года. За год он не дал политической и правовой оценки трагедии 20 Января. Власть была в их руках. Почему они не сделали это? Почему остались равнодушными к этой трагедии, этой ране народа? Это правда. Именно Гейдар Алиев после возвращения к власти дал политико-правовую оценку трагедии 20 Января, преступлению, совершенному против азербайджанского народа, и это - история. Это еще раз показывает, как великий лидер был привязан к народу", - подчеркнул Президент Азербайджана.

По его словам, путь, ведущий к независимости, также связан с именем Гейдара Алиева.

"Именно его решением на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был учрежден как государственный флаг и приняты другие аналогичные решения. В то время был проведен референдум о сохранении Советского Союза, и он был сфальсифицирован по Азербайджану. Якобы население Азербайджана проголосовало за сохранение Советского Союза. Хотя это было не так. В Нахчыване референдум не проводился. Из названия Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики были исключены слова "Советская Социалистическая". Это был путь, ведущий к независимости. Была учреждена Партия "Ени Азербайджан", сформировавшая политическую систему в Азербайджане, потому что до создания партии политической системы, партий в Азербайджане не было. Отдельные вооруженные отряды называли себя партиями и вели борьбу друг с другом, а земли оказывались под оккупацией. Если бы Гейдар Алиев с самого начала независимости руководил Азербайджаном, то наши земли никогда не оказались под оккупацией. Все руководители Азербайджана до Гейдара Алиева дезертировали, оставили народ и страну в тяжелой ситуации, бежали, двое - в Москву, один - в Келеки. Это - дезертирство, предательство, измена. Обязанность лидера - защищать государство, быть вместе с народом. В самые тяжелые, самые сложные моменты лидер должен находиться впереди, как Гейдар Алиев. Он является примером для каждого из нас", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что с 1920 года мы утратили независимость.

"Тому имеются объективные и субъективные причины. Но это - реальность. Какую хочешь причину сегодня приводи, все бесполезно, независимость была утрачена. Почему нам не хватило сил? Тому тоже имеются различные причины, но факт в том, что не хватило. Поэтому мы всегда должны помнить об этой горькой истории. Независимость могла быть утрачена и в 1993 году, если бы не пришел Гейдар Алиев. Он сохранил, защитил, укрепил независимость и вывел нас на правильный путь. Мы идем по его пути, укрепляем и будем укреплять независимость.Наша независимость - главная задача. Азербайджан - независимое государство, гордое государство и государство, которое с большим оптимизмом смотрит в будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев.