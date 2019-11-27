Член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин считает Президента Ильхама Алиева одним из самых близких друзей.



Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал на встрече с послом Азербайджана в КНР Акрамом Зейналлы.

Китайский министр отметил, что КНР придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, и две страны всегда поддерживают друг-друга в чувствительных вопросах. Вспомнив свой визит в нашу страну в мае текущего года, Ван И подчеркнул, что поездка в Азербайджан оставила у него самые приятные впечатления.



В ходе встречи посол Акрам Зейналлы вручил министру Ван И юбилейную медаль "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана (1919-2019)". По словам азербайджанского дипломата, отношения между Азербайджаном и КНР развиваются по всем направлениям. Зейналлы подчеркнул, что большую роль в этом играют лидеры двух стран - Президент Ильхам Алиев и Си Цзиньпин. Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию отношений с Китаем, а наши страны эффективно сотрудничают и в двустороннем формате, и в рамках различных международных организаций.