Азербайджан - самое подходящее место для проведения не только важных встреч, но и переговоров, охватывающих глобальные вопросы. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя встречу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем в Баку, передает Day.Az.

По словам Рзаева, избрание Баку в очередной раз местом для проведения встречи представителей силовых центров не случайно и свидетельствует о влиянии Азербайджана в регионе.

"Азербайджан не член НАТО, ОДКБ или других военных альянсов. Поэтому с уверенностью могу сказать, что в очередной раз выбор Азербайджана местом для переговоров представителей двух крупнейших военных структур - это проявление доверия, оказываемого стране", - отметил депутат.

Рзаев подчеркнул, что стабильность в Азербайджане стала примером для мировых стран. Поэтому Азербайджану доверяют как НАТО, так и Россия, выбирая его местом для проведения переговоров: "Азербайджан известен как политическая арена для проведения двусторонних, трехсторонних и многосторонних встреч. Другая причина заключается в том, что Баку - глашатай миролюбия в мировой политике. Тем самым мнения, высказываемые об Азербайджане, что он является мостом между Западом и Востоком, находят свое логическое и реальное подтверждение. Поэтому выбор Баку в качестве площадки для диалогов еще больше укрепляет международный имидж Азербайджана".

В заключение Рзаев также добавил, что проведение этой встречи в Баку очень престижно: "Принимая делегацию Военного комитета НАТО во главе с сэром Стюартом Пичем, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Организации объединенных наций состоит почти двести стран. Однако, местом проведения этих встреч, направленных на сотрудничество, снижению рисков и обеспечению безопасности на нашей планете, избран Азербайджан. Мы очень рады, и испытываем чувство гордости от того, что и НАТО и Россия избрали Азербайджан местом проведения этой встречи".

Отметим, что 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.