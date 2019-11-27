27 ноября 2019 года в зале ученых советов Института востоковедения РАН состоится международный "круглый стол" на тему "Россия - Турция - Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла (подведение итогов)" с участием экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и СМИ трех стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Создание международной общественной платформы "Россия - Турция - Азербайджан" является следствием политического диалога трех стран, открывающего новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности в условиях событий, происходящих сегодня в странах Ближнего Востока, на Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе.

"Круглый стол" является продолжением экспертных встреч в трехстороннем формате, которые ранее состоялись в Анкаре и Баку, получивших высокую оценку на уровне общественности трех стран.

Ожидается, что на предстоящем мероприятии эксперты из России, Турции и Азербайджана изложат свое видение перспектив развития сотрудничества в трехстороннем формате, а также предоставят рекомендации для решения насущных проблем.

Организаторами конференции выступают Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция), Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан).

Мероприятие проводится в рамках проекта "Россия - Турция - Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла", реализуемого при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.