https://news.day.az/politics/1179788.html Нахчыванская АР отменила визы для граждан Ирана
Нахчыванская АР отменила визы для граждан Ирана
Визовый режим, действующий в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для граждан Ирана, отменяется с 1 декабря.
Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщило генеральное консульство Ирана в НАР, передает Day.Az.
"Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней", - говорится в сообщении генерального консульства Ирана.
Данную информацию подтвердили Trend в МИД Азербайджана.
В сообщении отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.
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