Визовый режим, действующий в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для граждан Ирана, отменяется с 1 декабря.

Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщило генеральное консульство Ирана в НАР, передает Day.Az.

"Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней", - говорится в сообщении генерального консульства Ирана.

Данную информацию подтвердили Trend в МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.