Тот факт, что такое количество государств выбирают столицу Азербайджана, говорит о доверии к нашей стране.

Об этом Trend сказал азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя встречу начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО, маршалом авиации сэром Стюартом Пичем в Баку, передает Day.Az.

"Встречи на таком высоком уровне проводятся не в первый раз. Несомненно, встреча в Баку двух сторон, практически находящихся в конфронтации, причем на столь высоком уровне, говорит о значимости нашей страны. Руководства этих стран понимают, что в Азербайджане создана стабильная ситуация и обеспечены все вопросы безопасности. Поэтому проведение подобных встреч на территории Азербайджана полностью отвечает интересам России и США. То есть, если раньше местоположение для подобных встреч, в качестве нейтральной территории, выбиралось в пользу Швейцарии, то сегодня Баку превратился в своего рода аналог такой площадки. Это еще раз подтверждает мысль, что высокопоставленные государственные деятели, доверяя Азербайджану, принимают во внимание уровень обеспечения безопасности и стабильности. И в этом большая заслуга столицы нашей страны, нашего государства - города Баку", - заявил политолог.

Подытожив свои мысли, эксперт заявил, что в Баку уже давно проводятся важные мероприятия политического, военно-политического и иного характера, отметив, что эта тенденция продолжится и впредь.

Отметим, что 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.