В последнее время отношения России с одной из самых дружественных на постсоветском пространстве стран - Арменией - омрачаются принципиальным идеологическим спором: как относиться к личности "национального героя Армении" Гарегину Нжде? Вопрос становится актуальным с приближением 75-летия Великой Победы.

Для тех, кто не знает, кто такой Нжде, или Гарегин Егишевич Тер-Арутюнян (1886 - 1955), отошлем к весьма подробной статье в Википедии. Скажем лишь, что в бурной биографии военного и государственного деятеля факт сотрудничества с немецкими фашистами не вызывает сомнений. Осужденный к высшей мере послевоенного сталинского правосудия (то есть на 25 лет лагерей в виду отсутствия тогда смертной казни), Тер-Арутюнян не был реабилитирован ни советской, ни нынешней российской юстицией, поскольку "пособники фашистов" у нас не считается "жертвами массовых репрессий". Проще говоря, в России фигура Нжде прочно стоит в одном ряду с генералом Власовым, Бандерой, Шушкевичем, пишут Новые Известия.

Известно так же, что в палитре общественных сил Армении есть и весьма влиятельные крайние националисты - последователи и поклонники Нжде. Благодаря их усилиям, останки "героя" были перезахоронены на родине, а в Ереване открыт помпезный памятник в полный рост, в честь Нжде выпущена золотая монета.

Понятно, что на реабилитацию и возвеличивание Нжде в течение последних 30 лет российские власти смотрели с молчаливым осуждением. Но выносить эту тему в сферу публичных дискуссий считалось делом рискованным, - дружба с Арменией была дороже.

Однако ситуация изменилась семь лет назад, когда культ Нжде перешел границы Армении. В Армавире (Краснодарский край) на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы по инициативе молодежного комитета при армавирском отделении САР (Союз армян России) была открыта мемориальная стелла, на которой Тер-Арутюнян соседствует с другим участником армяно-турецкой войны 1918 года - Андраником Озаняном ( в отличие от Нжде, он был последовательным сторонником дружбы с Россией).

"По-видимому, тем, кто это сделал, было неважно, что Нжде оказывал услуги гитлеровцам, устроившим небывалый в истории человечества геноцид советским людям. - писал о стелле армавирский журналист.- Более того, само это сотрудничество с нацистами никак не упомянуто в тексте мемориальной доски. Не смутил устроителей данного мероприятия и тот факт, что осужденный особым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-4, 58-6, 58-10 и 58-11 УК РСФСР к 25 годам тюремного заключения Гарегин Тер-Арутюнян так и не был реабилитирован. А ведь критерием для установки мемориальной доски какому-либо лицу являются бесспорные заслуги перед обществом, причем все достижения должны иметь официальное признание и подтверждены соответствующими документами. Разве Нжде соответствует этому критерию? Ведь сотрудничество с немцами воспринималось даже многими армянами-эмигрантами как предательство."

Впрочем, до последнего времени споры о Нжде не выходили дальше Армавира. Но недавно они поднялись на международный уровень.

Тему героизации нацистских преступников и их пособников поднял в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев, указав на то, что в центре Еревана установлен памятник пособнику нацистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Армянский премьер Никол Пашинян мог и не отреагировать, ведь памятник поставили предыдущие власти Армении, но он назвал Гарегина Нжде "выдающимся деятелем и борцом против турецкой оккупации Армении".

Вопрос о том, причем тут "турецкая оккупация", если речь идет о Великой Отечественной войне, в которой погибли около 200 тысяч армян, остался без ответа.

Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, наблюдавший в Ашхабаде за саммитом глав государств СНГ, отметил:

"Никол Пашинян от избытка чувств вдруг бросился в защиту Гарегина Нжде, и вряд ли ему следовало это делать. Бессмысленно спорить с тем, что этот человек действительно сотрудничал с нацистской Германией. А премьер Армении что-то слишком увлекся", - отметил Андрей Колесников.

При этом главы государств-участников Содружества Независимых Государств не раз осуждали "реабилитацию и героизацию нацистских преступников и их пособников". К этому осуждению присоединился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но он, как и большая часть армянского общества, не считает Гарегина Нжде военным преступником и пособником фашистов.

Российский политолог Виталий Арьков на своей странице в соцсетях отметил, что "за полгода до Великой Победы на саммите государств-наследников СССР публично оправдывать сотрудничавшего с гитлеровцами Гарегина Нжде - это, конечно, большая дипломатическая ошибка премьера Никола Пашиняна...Президент Ильхам Алиев, подняв ситуацию с Нжде в своем выступлении, установил ловушку, и Пашинян в нее с радостью угодил".

Еще один эпизод - это заседание Совета и Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, которое запомнились накалом страстей, вызванных приездом в Армению главы комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Российский депутат обещал лично заняться демонтажем памятной доски Гарегину Нжде в Армавире. В ответ некие частные лица пригрозили ему физической расправой, намекая на некие "печальные последствия". Кроме того, раздавались призывы депортировать российского депутата. Правда, официальные власти Армении никаких претензий Калашникову не предъявляли, зато на его заявление откликнулся главный редактор российского информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян. На своей странице в "Фейсбук" он опубликовал пост, в котором призвал Леонида Калашникова заниматься развитием отношений Армении и России, а не стравливать сознательно две страны в угоду интересам третьей силы. "За 4 тысячи лет своей истории армяне научились сами решать, кому стоит ставить памятники", - написал Цатурян.

Более того, будучи гражданином России, Саркис Цатурян пообещал, что эта дискуссия перерастет в политический скандал между Москвой и Ереваном, если Леонид Калашников не откажется от своих слов. Тот, конечно, не отказался. Посе чего выяснилось, что далеко не вся армянская диаспора в России мечтает о памятниках табличках и стеллах в честь сомнительного деятеля.

Например, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что Саркис Цатурян попросту решил хайпануть на интервью председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова. "Я считаю такой хайп проявлением популизма и крайней безответственности", - подчеркнул Геворг Мирзаян.

Российский политолог полностью согласен с позицией депутата Калашникова - таблички Нжде в России быть не должно. "Мы, россияне, не имеем права указывать гражданам Армении какие памятники им ставить, а какие нет. Если граждане Армении считают, что нужно ставить памятник человеку, который спас их прадедов и предал их дедов - это право граждан Армении. Мы можем лишь сожалеть и возмущаться - но не имеем правила требовать демонтажа... Но! На территории России не должно быть памятников коллаборантам и лицам, которые сотрудничали с Гитлером и работали на него в ходе Великой Отечественной Войны. Внимание - не Второй Мировой, а именно Великой Отечественной, когда он воевал с Советским Народом (частью которого были и армяне) с целью уничтожения этого народа. Поэтому все заявления о том, что Нжде помогал Гитлеру в надежде на выживание армянского народа являются либо враньем, либо проявлением преступной наивности, не оправдывающей предательство. Сравните поведение Нжде с Деникиным - последний тоже ненавидел коммунистов, но свой народ не предал и на сотрудничество с Гитлером не пошел", - подчеркнул Геворг Мирзаян.

Кроме пособничества с фашистами, немало недоуменных вопросов вызывает идейное наследие Гарегина Нжде.

- Гарегин Нжде выступал с идеей "примата крови". - говорит российский публицист Максим Шевченко. - В 1930-х годах он был одним из авторов националистической идеологии "цехакронизма", согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация. Сегодня, рассматривая его идеи можно только изумляться. Как можно его превозносить, и как в современном мире можно закрывать на это глаза?! Достаточно посмотреть его цитаты и ни у кого не останется вопросов! Его идея о полной зачистке от тюркского фактора, тотальной войны против тюрок - турок, азербайджанцев, в том числе живущих на территории Грузии... Почитание этого человека выходит за все рамки. Я - сторонник свободы слова, можно и нужно изучать любые книги, идеи, комментировать их. Но нельзя со всеми из них солидаризоваться. Гарегин Нжде был даже исключен из партии "Дашнакцютун" за расизм и фашизм. Он был более радикален, чем даже дашнаки...

Дискуссия о табличке - стелле не прошла даром. Как стало известно "НИ", в ближайшие дни власти Армавира объявят о решении снести памятную доску Гарегину Нжде. Сделать это придется и на фоне того, что в 2020 году вся Россия будет отмечать 75 - летие Победы в Великой Отечественной Войне.

КСТАТИ

Из книги Ваче Овсепян "Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика" (Ереван, 2007).

Протокол допроса 12 октября 1944 "[Берлин, октябрь 1942:].

В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил... открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению. Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян - примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти - переброшенные в Армению и владеющие армянским люди - должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками". (С.146)

"Когда я еще находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (...) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями". (С.149−150)

Протокол допроса 17 октября 1944

" - Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

- Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце - подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев.

- Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

- Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев". (С. 155)

Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)

"В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г.Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)". (С.83)

"В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав "Армянского национального совета", созданного в Берлине в 1942 г." (С.84)