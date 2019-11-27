Пропаганда фашизма в Армении возведена на уровень государственной политики, это очень опасная тенденция для всего мира.

Об этом сказал Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что выступая на мероприятии по случаю 100-летия Бакинского государственного университета, Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул также вопросы, связанные с политикой Армении по героизации фашизма, в частности установки памятника Гарегину Нжде, приспешнику фашистов.

"Приближается 75-летие победы над фашизмом. В это время, когда весь мир готовится отмечать годовщину победы над фашизмом, новое правительство Армении не только не демонтирует памятник, установленный Нжде старой властью с целью его героизации, увековечивания фашизма, но и наоборот - охраняет его. К тому же, премьер этой страны Пашинян озвучивает смешные и абсурдные мысли. Пашинян пытается оправдать Нжде, утверждая, что и глава МИД Советского союза Молотов встречался с Гитлером. Молотов находился в составе руководства Советского союза и его встреча с фашистскими лидерами, в качестве министра иностранных дел, для достижения мира и безопасности, выглядит вполне логичной, в этом и заключаются его должностные обязанности.

Насколько в безвыходной ситуации находится премьер Армении, а также является необразованным, некомпетентным человеком, что озвучивает такие абсурдные мысли, в том числе проявляя свою неосведомленность в международных процессах.

Считаю, что мировое сообщество должно резко отреагировать на героизацию фашизма в Армении", - сказал Эльман Насиров.