Автоимпортеры проводят акцию протеста перед зданием Комитета государственных доходов (КГД) Армении. Здесь создалась напряженная ситуация, участники акции хотели перекрыть улицу, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

Между протестующими и сотрудниками полиции произошла стычка.

Полицейские призвали участников акции освободить проезжую часть и продолжать акцию протеста на тротуаре. В настоящее время улица разблокирована. Акция продолжается.