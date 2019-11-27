https://news.day.az/politics/1179928.html В Ереване произошла стычка между митингующими гражданами и полицией
В Ереване произошла стычка между митингующими гражданами и полицией
Автоимпортеры проводят акцию протеста перед зданием Комитета государственных доходов (КГД) Армении. Здесь создалась напряженная ситуация, участники акции хотели перекрыть улицу, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.
Между протестующими и сотрудниками полиции произошла стычка.
Полицейские призвали участников акции освободить проезжую часть и продолжать акцию протеста на тротуаре. В настоящее время улица разблокирована. Акция продолжается.
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