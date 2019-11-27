https://news.day.az/politics/1179973.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в Хырдалане
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в Хырдалане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается, что с целью капитального ремонта автомобильных дорог города Хырдалан общей протяженность 5,1 километра из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.
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