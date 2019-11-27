Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что с целью капитального ремонта автомобильных дорог города Хырдалан общей протяженность 5,1 километра из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.