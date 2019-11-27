Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджана и министерством межпровинциальной координации Пакистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджана и министерством межпровинциальной координации Пакистана, подписанный 21 октября 2019 года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство молодежи и спорта Азербайджана обеспечит осуществление его положений.

Министерство иностранных дел направит правительству Пакистана извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.