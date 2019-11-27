Благодаря стратегическому мышлению и непоколебимому патриотизму Президента Ильхама Алиева в политике Азербайджана открылось второе дыхание. Глава государства сломал консервативные стереотипы в отношении кадровой политики и дал шанс молодым кадрам, отметив, что Азербайджану необходим синтез зрелого опыта и молодежного динамизма.

Об этом в среду сказал Trend политолог Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он сообщил, что такой синтез смог бы оправдать себя в коллегиальном управлении.

"Во всех сферах есть необходимость в молодых кадрах. Любое новшество вносит в процесс динамику. Наряду с этим, в первую очередь мы должны уточнить, какую возрастную категорию подразумеваем под определением "молодой". В таких вопросах совершенно недопустим субъективный подход. Например, человек в возрасте 20-40 лет считает "пожилым" каждого, кто старше этой категории. Хотя, в сфере управления люди в возрасте 40-60, а иногда и до 65 лет, демонстрируют более эффективные результаты. Потому что даже в коллегиальном управлении, чтобы из предложенных идей и мнений выбрать единственно правильную, чтобы верно пользоваться кадрами, нужно обладать жизненным и профессиональным опытом.

Молодежь способна и должна научиться у опытных руководителей не принимать поспешные, необдуманные решения, всесторонне изучать и анализировать любой вопрос, учитывать человеческий фактор - его характер, психологию, что может оказать существенное влияние на ход процесса, действовать в отношении кадров, исходя не из личных чувств и соображений, а из общественных интересов. Опытные люди, в свою очередь, больше нуждаются во внимании, позитивном отношении. Но если рассуждать об обучении в глобальном смысле, то для человека, постоянно совершенствующего себя, нет никакого возрастного предела. Можно научиться чему-то даже у малолетнего ребенка", - сказал Мирзабейли.

По его словам, многие оценивают слово и понятие "реформа" в контексте своих размышлений и интересов. Политолог добавил, что эти чиновники-политики с устаревшим мировоззрением должны понять одно - в основе философии реформ в Азербайджане стоит служение азербайджанскому гражданину и государству.