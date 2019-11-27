Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию продолжает активно обсуждаться аналитиками обеих стран. Эксперты сходятся во мнении в том, что официальный визит Мехрибан Алиевой можно уверенно назвать беспрецедентным с точки зрения динамики двусторонних отношений.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева провела ряд встреч на самом высоком уровне, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и Президента Владимира Путина. Не все главы государств удостаиваются приема на таком уровне. Исключительный прием, оказанный российской стороной Мехрибан Алиевой - это показатель не только имиджа нашей страны и того, как важен Азербайджан для России, но и высокого авторитета Мехрибан Алиевой, проявлением большого уважения к Первому вице-президенту Азербайджана как к государственному деятелю и незаурядной личности.

О значении визита Мехрибан Алиевой в Россию и об особом характере отношений между двумя странами говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым в Баку. Глава государства подчеркнул, что официальный визит Мехрибан Алиевой в Москву еще раз подтвердил высокий уровень отношений между Азербайджаном и РФ.

"Мы очень высоко ценим этот визит. Мы понимаем, что это случай в международной политике беспрецедентный, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом, причем Президентом ведущей страны мира и Президентом, который является среди политиков мира номер один. Думаю, что это не только мое мнение, но и мнение подавляющего большинства руководителей. И мы очень высоко ценим сам факт приглашения, уровень отношений, награждение Мехрибан Алиевой лично Президентом высоким орденом Дружбы и те слова, которые последовали за награждением. Все это мы очень ценим, понимаем и, конечно же, рады тому, что отношения между нашими странами вышли на такой высокий уровень. Также, конечно, встречи и с председателем Правительства, и с председателем Совета Федерации были очень конструктивными, насыщенными, и конечно, проведение юбилейного межрегионального форума и открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ - все это очень важные шаги в деле укрепления наших связей. Уверен, что и следующий год будет результативным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

На этом фоне невольно вспоминаешь другого человека, представителя другой страны, который так часто говорит о замечательных отношениях с Россией. Речь, конечно, об Армении и любителе селфи с мировыми лидерами Николе Пашиняне. В России - да и в самой Армении - до сих пор не могут забыть позорный визит армянского премьера в Москву в январе.

Напомню, Пашинян тогда прилетел с визитом, но Владимир Путин с ним встретиться не пожелал. Позже Пашинян оправдывал это тем, что он - премьер Армении и поэтому вполне логично, что переговоры он проводил тоже с премьером - Дмитрием Медведевым. Мол, извините, таков протокол.

Как мы видим сейчас, дело совсем не в протоколе. Президент России провел встречу со вторым лицом в нашем государстве, и нарушением протокола это никто не посчитал. Более того, это - показатель особого отношения. Как, кстати, показателем особого отношения - но со знаком минус - можно считать и то, что встречаться с Пашиняном, главой государства, Владимир Путин тогда не захотел. Сам Никол ответил на это как умел - организовал встречу с либеральным оппозиционным политиком Никитой Исаевым. Видимо, рассчитывал, что на это хоть кто-то обратит внимание.

Не менее показательным в отношении российского лидера к армянскому премьеру стало другое событие - саммит ЕАЭС в Ереване, прошедший в октябре. Напомним, Пашинян тогда напрочь позабыл о сути мероприятия, занимаясь исключительно тем, что бегал с телефоном наперевес за главами государств-участниц организации. Больше того, чтобы лидеры ну уж точно не смогли сбежать от Никола, им организовали трансфер на микроавтобусе, где скрыться от любителя селфи было ну никак невозможно. Там-то Пашинян и сделал то. ради чего не спал, наверное, ночами: снял фото, на котором он счастливый позирует с Владимиром Путиным, Хасаном Роухани, главами Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Вот он, этот "великий" кадр. И смотреть на нем надо на реакцию Владимира Путина.

Неизвестно, что обсуждали главы государств в этом автобусе, но пользователи сразу отметили, что президент России Владимир Путин очень недоволен Пашиняном.

В твоей стране собрались главы государств, лидеры сразу двух крупнейших игроков региона - а ты занят тем, что выкладываешь селфи в Фейсбук. Видимо, это и есть единственное достижение для Пашиняна и Армении на ниве внешней политики.

Две встречи Владимира Путина и его реакции ярко демонстрируют громадную интеллектуальную пропасть между высшими руководителями Азербайджана и Армении. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, безграмотный армянский премьер допустил чудовищную ошибку на саммите в Ашхабаде, сравнив Солженицына с фашистом.

"Но хоть после этого бы сделал вывод, потому что в печати, причем в российской, другой печати его высмеяли: что он говорит, о чем он, что это такое? Смотрите, что он сказал потом. На встрече с российскими журналистами он сказал: Ну и что, что Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, комментарии уже излишни. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, он встретился в 1939 году, чтобы устранить вероятность войны. Он не служил Гитлеру. Он являлся одним из ведущих лиц Советского Союза, возглавлявшего антигитлеровскую коалицию. Разве можно отождествлять его с Нжде?! Я привожу эти примеры еще и для того, чтобы молодежь хорошо училась, не попадала в будущем в такое смешное положение, хорошо знала историю. Но сегодня это говорит руководитель той страны. То есть, чего можно от них ожидать? Риторический вопрос", - заявил азербайджанский лидер.

Безусловно, что имидж государства на международной арене во многом зависит от личности людей, которые это государство представляют. И вручение Владимиром Путиным Ордена Дружбы Мехрибан Алиевой - лучшее подтверждение высокой оценки ее деятельности со стороны России, ее исключительных заслуг и отношения и к Первому вице-президенту Азербайджана, и к нашей стране в целом.

А что представляет из себя Пашинян? И какое впечатление он производит на мировых лидеров? По их реакции видно, что в лучшем случае он похож на случайного туриста, оказавшегося с камерой наперевес в случайном месте и в случайное время.

Вот и нечего удивляться, что пока с Азербайджаном отношения у России стремительно развиваются и становятся еще крепче, Армения до сих пор радуется тому, что подорожание российского газа отложилось на каких-то пару месяцев.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az