25-27 ноября 2019 года состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию делегации во главе с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуадом Мурадовым.

Как передает Day.Az, в ходе визита были проведены встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко, руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонорой Митрофановой, начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым, заместителем начальника Управления Президента по внутренней политике Михаилом Белоусовым, первым заместителем генерального директора государственного информационного агентства "ТАСС" Михаилом Гусманом и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильясом Умахановым.

Во всех указанных встречах принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам деятельности азербайджанских диаспорских организаций в России, направлениям двустороннего сотрудничества в области диаспоры, интеграции наших соотечественников в российское общество и расширения взаимодействия между их объединениями.

Одной из основных целей данного визита было проведение встречи с азербайджанцами, которые проживают в Москве и представляют, как официально зарегистрированные, так и не прошедшие регистрацию организации, объединяющие в себе разное количество соотечественников.

Посол Полад Бюльбюльоглы открыл данную встречу вступительной речью. В своём выступлении он, рассказав участникам мероприятия о сути и цели визита Фуада Мурадова, передал ему слово.

Фуад Мурадов проинформировал гостей о деятельности возглавляемого им комитета за последние полтора года и, подчеркнув, что проводимые в нашей стране реформытакже охватили и сферу диаспоры, рассказал о проделанной в последнее время работе, достигнутых успехах, в том числе о созданном радио комитета и предлагаемых онлайн-услугах.

Позже был продемонстрирован видеоролик, повествующий о деятельности комитета по работе с диаспорой.

В рамках встречи активисты диаспоры Рамиз Абуталыбов, Рауф Атамалибеков и Адиль Гаджински были награждены медалями "100 лет Азербайджанской Демократической Республике".

Далее мероприятие было продолжено неофициальной частью, которая продолжилась около 4-х часов. Были даны ответы на многочисленные вопросы соотечественников, приняты во внимание их предложения по диаспорской работе. В результате было достигнуто согласие о создании на начальном этапе координационного совета для усовершенствования работы диаспоры.

Также было подчёркнуто, что после Москвы подобные встречи будут проведены и в других регионах России, крупнейшей страны мира по своей площади.