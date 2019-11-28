https://news.day.az/politics/1180086.html Сегодня ПЕА проведет срочное заседание
Сегодня ПЕА проведет срочное заседание
Сегодня в 11:00 состоится срочное заседание Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ПЕА.
После заседания заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.
Она состоится в 15:00 в штаб-квартире партии.
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