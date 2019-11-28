Сегодня в 11:00 состоится срочное заседание Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ПЕА.

После заседания заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.

Она состоится в 15:00 в штаб-квартире партии.