Азербайджан высоко оценивает партнерство с ЕС, сказал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в рамках круглого стола, проводимого в связи с визитом делегации стран Вишеградской группы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя, Азербайджан всегда готов поддерживать глубокие, равноправные отношения с партнёрами.

Тем не менее, отметил Шафиев, хотя Азербайджан и поддерживает интеграционные процессы в Еврозону, членство в ЕС не входит в перечень предпочтений Азербайджана.

Напомним, что в Центре анализа международных отношений сегодня проходит круглый стол с участием прибывших с визитом делегаций министерств иностранных дел стран Вишеградской группы.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы энергетики, отношений ЕС и Азербайджана, а также в Каспийском регионе и с соседними странами.