На 100-летнем юбилее БГУ Президент Ильхам Алиев выступил с новыми тезисами, научными и политическими взглядами на ряд важных вопросов, сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в своем выступлении глава государства дал молодым студентам очень много интересного материала для раздумья, его слова о том, что Азербайджан независимое государство, и никто не может оказать на нас давление - наглядный пример того, какое значение Президент придает вопросу достоинства власти в идеологии независимой государственности.

Эксперт отметил, что обращаясь к молодежи, глава государства подчеркнул - угрозы для государственности все еще существуют, в период, когда радикальная оппозиция полностью утратила политические перспективы, некоторые мировые силы все еще не прекращают попыток превратить молодежь в разрушительную силу, однако все эти попытки разбиваются о несокрушимую силу, в виде однозначной поддержки Президента народом.

"Особое значение для молодых студентов имеет суждение о том, что полуживая, не имеющая политического лица и лишенная всякой общественной поддержки оппозиция, не поддерживается международными кругами. Президент четко указал ясную причину того, почему радикальная оппозиция лишилась рычагов внешней финансовой и политической поддержки. Поддержка радикалов из-за рубежа прекратилась потому, они не оппозиция - а преступные группировки. Международные круги действительно видят в радикалах маргиналов, готовых пойти на любые сделки ради своих амбициозных целей. В частности, разоблачение преступной сети "политической эмиграции" ПНФА, "Мусават" и других в Германии, сформировали негативное отношение к радикалам в мировом масштабе. Идти на серьезное политическое сотрудничество с кругами, готовыми к совершению преступлений и не поддерживаемыми своим народом - бессмысленно. Подчеркивая, что на платформе государственности нужна настоящая принципиальная оппозиция, Президент заявил, что нынешняя радикальная оппозиция полностью утратила все необходимые качества для этой миссии", - сказал Гулиев.

Главный редактор добавил, что если будут устранены идеологические пустоты и будет полностью мобилизован потенциал университетов в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, то можно нарушить все сценарии международных кругов, связанных с азербайджанской молодежью, и их планы "очередной волны молодежной чумы".