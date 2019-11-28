Для свободного, справедливого и прозрачного проведения в Азербайджане очередных муниципальных выборов, назначенных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на 23 декабря, осуществляются все необходимые меры.

Об этом сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, необходимые меры предпринимаются в соответствии с Календарным планом, подготовленным ЦИК. Сейчас идет работа по уточнению избирательных списков, которая завершится за 25 дней до дня голосования.

Гасымов отметил, что ЦИК подготовил в преддверии выборов 48 документов нормативного характера - инструкций, пояснений и правил: "Для проведения выборов в условиях демократии и гласности ЦИК сотрудничает с многочисленными авторитетными международными организациями, в том числе с высшими выборными структурами стран, в которых сформировался богатый опыт проведения выборов".

В сроки и в порядке, предусмотренном законодательством, были напечатаны 5 020 287 уведомлений в соответствии с числом избирателей. Они будут розданы избирателям за семь дней до дня голосования, сказал зампредседателя ЦИК.