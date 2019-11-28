Проживающий в данное время в Германии журналист-беглец Яфес Гасанов распространил информацию о судебном процессе по скандальному делу эмигрантов, связанному с партией "Мусават".

Как передает Day.Az, Гасанов в своем статусе, опубликованном в социальной сети, коснулся деталей данного вопроса.

"Два дня назад состоялось судебное дело по делу членов "Мусават" и "АКМ". Судья задавал вопросы в основном про партию "Мусават", "АКМ", председателей, членов, удостоверения и справки. Больше всего его интересовала цена, за которую продавались справки. Одним из интересных вопросов был вопрос о том, лично ли продает справки Ариф Гаджилы. Подсудимые заявили, что лично не видели, но без ведома Арифа Гаджилы никто не смог бы этого сделать", - написал Гасанов.