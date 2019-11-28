Газета "Коммерсантъ" опубликовала мысли, взгляды, воспоминания премьера Армении Никола Пашиняна в десяти цитатах. И надо сказать, что подобраны они довольно примечательно.

Этот проект российского издания посвящен лидерам постсоветских стран, точнее, их высказываниям. Начался проект в октябре в алфавитном порядке со статьи, посвященной высказываниям Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Если сравнить, какие цитаты были выбраны из высказываний азербайджанского лидера и что нашел "Коммерсантъ" в мыслях Никола Пашиняна, то сразу можно увидеть огромную разницу. Впрочем, поиск разумных высказываний у Пашиняна дело неблагодарное. Ведь, как известно, найти черную кошку в темной комнате нелегко, особенно когда ее там нет и не было.

Одним словом, изданию пришлось довольствоваться тем, что есть.

Приведем пару примеров.

О революции в Армении: "Знаете в чем еще одна особенность нашей революции? Наша революция была триумфом романтизма над прагматизмом".

Через полтора года после апрельского переворота от "революционного романтизма" в Армении не осталось и следа, и сегодня отсутствие прагматизма в действиях новых властей в стране не проклинает только ленивый. Если бы Пашинян понимал, что хвастать победой романтизма над прагматизмом в вопросах управления страной не стоит, такая цитата не попала бы на страницы "Ъ".

А вот это еще интереснее.

Об ущербе Азербайджану: "В Карабахе у граждан, с которыми я беседовал, был такой подход: на данном этапе надо сделать все, чтобы Азербайджану был нанесен серьезный ущерб, чтобы мы имели гарантии, что власти Азербайджана, Ильхам Алиев хотя бы год не смогут выйти из состояния шока".

Сказано это было в начале апреля 2016 года в беседе оппозиционера Пашиняна с журналистами. В принципе, оппозиционный депутат, имеющий, как говорится, доступ к телу, раскрыл суть апрельской провокации ВС Армении - нанести как можно больший ущерб азербайджанской стороне. Попытка, как известно, провалилась и невосполнимый ущерб был нанесен самим провокаторам.

А вот то, что будет интересно послушать российским партнерам Армении, глава которой сегодня через слово восхваляет Москву и армяно-российские отношения.

О России-картежнице: "Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим: мол, да, такова международная практика, нормально, так принято".

Высказывание от октября 2017 года, то есть еще до "бархата" 2018 года. Сегодня Никол Пашинян, конечно же, старается забыть о своих антироссийских высказываниях из оппозиционного прошлого. Ныне он изощряется в комплиментах, распевает дифирамбы в самых цветистых выражениях и сгибает поясницу перед теми, кто, дескать, "забирает по зернышку" армянский суверенитет.

Обнаружили авторы статьи занятные моменты и в других речах премьер-министра Армении, вытащив оттуда цитаты относительно внешнего вида ассенизаторов и санитарного состояния мусороуборочных машин, сексуальной грамотности, службе сына Ашота в Карабахе, управлении машиной и государством и так далее.

Впрочем, вряд ли для армянской общественности стало большой новостью отсутствие умных мыслей и рационального зерна в речах Никола Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов