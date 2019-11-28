Некоторые "религиозные группы" в мире утрированно воспринимают понятие светскости. В светском государстве религия не участвует в государственном управлении, но это не значит, что в светском государстве религии не существует. В этом вопросе мы всегда руководствуемся цитатой великого лидера Гейдара Алиева, отмечая, что "Азербайджан - светское государство, но мы не существуем отдельно от религии".

Об этом зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов сказал на конференции "История и настоящее светскости в Азербайджане", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он привел пример из статистики Гарвардского университета 2000 года, отметив, что из 188 государств мира 75 в своих Конституциях имеют в той или иной форме положения о том, что какое-то законодательство, связанное с религией, обосновывается религией, а в Конституции 113 стран наоборот нет такого положения об отражении религии в каком-либо законодательном акте. "То есть, из 188 государств 113 признаются светскими. В основном, это страны, находящиеся в Европе, Азии, Африке и американском континенте. Но в Конституциях ряда арабских стран есть положения о том, что законы, законодательные акты опираются на Коран или другие нормы шариата. Отмечу, что эти страны есть не только в исламском мире, но и в Европе, а также по соседству с Азербайджаном".

Однако, по словам зампреда комитета, светское государство не антагонистично к религии: "Даже в светских государствах религиозные праздники отмечаются порой на государственном уровне. В пример можно привести Азербайджан. В стране 96% населения - мусульмане. В Азербайджане на государственном уровне отмечаются такие священные праздники ислама, как Рамазан и Гурбан байрамы. При этом, светское государство Азербайджан признает принцип равенства всех религиозных структур перед законом, с заботой и вниманием относится ко всем религиозным структурам и конфессиям. В Азербайджане ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на нужды религиозных общин. Несмотря на то, что Азербайджан светское государство, глава государства, принимая полномочия власти, приносит клятву как на Конституции, так и на Коране. Все это говорит о том, что наряду с тем, что Азербайджан - светское государство, у нас уделяется большое внимание и религии".