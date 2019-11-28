Турция хочет приложения еще больших усилий для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"ОБСЕ является очень важной международной организацией, созданной для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Одной из важных задач ОБСЕ является решение нагорно-карабахского конфликта. Мы хотим приложения еще больших усилий для скорейшего решения конфликта", - сказал посол.

Он с сожалением отметил, что, несмотря на то, что прошло много лет, конфликт пока не урегулирован. "Параметры для решения проблемы известны. Параметры, выдвинутые и ООН, и ОБСЕ, предусматривают решение конфликта в соответствии с международным правом, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Однако территории Азербайджана все еще не освобождены от оккупации, и поэтому мы не считаем деятельность ОБСЕ в этом направлении удовлетворительной. Но на данный момент мы поддерживаем ОБСЕ, которая является наиболее важной организацией в вопросе решения этого конфликта", - сказал Озорал.