https://news.day.az/politics/1180274.html Президент Ильхам Алиев упразднил Палату по надзору за финансовыми рынками
Президент Ильхам Алиев упразднил Палату по надзору за финансовыми рынками
28 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании системы регулирования и контроля на рынке финансовых услуг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, полномочия, принадлежавшие Палате, и ее имущество будут переданы Центральному банку Азербайджана.
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