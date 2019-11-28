28 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании системы регулирования и контроля на рынке финансовых услуг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, полномочия, принадлежавшие Палате, и ее имущество будут переданы Центральному банку Азербайджана.

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