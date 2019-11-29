28 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой.