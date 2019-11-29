https://news.day.az/politics/1180665.html Фуад Алескеров назначен помощником Президента Азербайджана - завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента
Фуад Алескеров назначен помощником Президента Азербайджана - завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фуада Муртуз оглу Алескерова помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана.
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