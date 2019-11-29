https://news.day.az/politics/1180722.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку
Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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