Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по усовершенствованию центров Государственных услуг в Узбекистане между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Агентством государственных услуг при министерстве юстиции Узбекистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утвержден Меморандум о взаимопонимании по усовершенствованию центров Государственных услуг в Узбекистане между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Агентством государственных услуг при министерстве юстиции Узбекистана, подписанный четвертого октября 2019 года в Ташкенте.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в указе, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит осуществление его положений.

Министерство иностранных дел направит правительству Узбекистана извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.