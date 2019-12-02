Курс внутренней и внешней политики, государственного управления, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством председателя правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стратегия социально-экономического развития, динамичное развитие экономики, улучшение благосостояния народа делают необходимым дальнейшую эффективную трансформацию, обозначение более масштабных целей и проведение более глубоких реформ.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева концепция реформ обрела большой динамизм: "Структурные и кадровые перемены в Кабинете министров, судебно-правовой системе и органах регионального управления Азербайджана приветствуются обществом. И общество верит в то, что реформы и впредь будут успешно продолжаться".

Новрузов сказал, что Милли Меджлис, в котором члены ПЕА составляют большинство, не должен оставаться в стороне от процесса расширения и углубления реформ, и продемонстрировать принципиальную позицию и пример служения государственности, чтобы реформы охватили законодательную сферу: "В текущих исторических условиях отчетливо проявляется необходимость совершенствования, повышения эффективности и соответствия стратегии глубоких реформ работы Милли Меджлиса".