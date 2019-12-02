Роспуск Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, инициированный правящей партией, является вполне логичным, тем более на фоне реформ в стране, которые мы наблюдаем последние годы.

Такое мнение высказал Trend эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", российский политолог Фархад Ибрагимов, передает Day.Az.

По мнению эксперта, парламент Азербайджана нуждается в новых лицах, которые смогли бы гораздо эффективнее справляться с поставленными задачами в рамках провозглашенных Президентом Ильхамом Алиевым целей.

"Экономические реформы, социальный прогресс, структурные изменения в сферах здравоохранения и образования - то, чем реально будет заниматься новый парламент. Причем у нового парламента будет уникальная возможность, потому что в ходе структурных реформ в стране, новые идеи и предложения станут особенно эффективными и жизнеспособными, в чем нуждаются все, включая правящую партию. Учитывая, что время не стоит на месте, то, что было актуально еще 10 лет назад, сегодня реализовать не представляется возможным. Поэтому от новых лиц будут ждать такие идеи, которые бы могли стать эффективными, не 2-3 года, а в долгосрочной перспективе на последующие 10-15 лет", - пояснил Ибрагимов.

Эксперт отметил, что помимо прочего, в новый парламент смогут попасть и новые партии, которые имеют свои взгляды и предложения и могли бы тоже внести свою лепту в эффективность провозглашенных реформ.

Отметим, что Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента вице-спикер Бахар Мурадова зачитала проект решения Милли Меджлиса Азербайджана по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением внеочередных парламентских выборов.

Проект обращения был выставлен на голосование и принят 99 голосами.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты, представляющие правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Депутаты объяснили свою инициативу с реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули, что важно, чтобы эти реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к Президенту Азербайджана с прошением о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборы.

Отметим, что на днях было проведено заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте. На заседании, представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Напомним, что последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, все депутаты избираются по мажоритарной системе.