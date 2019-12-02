Роспуск парламента является продолжением политики реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начатой ещё в 2016 году.

Об этом Trend сказала российский политолог Наталия Елисеева, передает Day.Az.

"За роспуском Милли Меджлиса стоят позитивные далеко идущие цели. Уже очевидно, что за этим последует масштабная ротация кадров. Сегодня такая тенденция наблюдается в Азербайджане повсеместно. Правящая элита готова допустить обновление и омоложение кадров. В любом случае все "новички" будут со свежими взглядами и идеями. Также молодые кадры лишены "бюрократической топорности". Поэтому следует обратить внимание на глубинную суть этих процессов", - заявила эксперт.

Елисеева также подчеркнула важность принятого правящей партией решения. По её словам, обновление парламента, в том числе встраивается в стремление Президента Ильхама Алиева вернуть чиновникам, а в конкретном случае депутатам, чувство ответственности за их действия.



"Конечно, прослеживается запрос общества на эти обновления. Весь этот текущий процесс благоприятно влияет на и без этого высокий рейтинг Президента Ильхама Алиева. Это показатель верного курса главы государства. В любом случае, роспуск и последующее обновление лишь закрепят проводимые реформы в стране.

Как бы то ни было, Милли Меджлис нуждался в обновлении - с какой бы стороны это ни рассматривалось. Ну и самое благоприятное, роспуск парламента даст возможность молодым профессионалам сменить малоактивное старое поколение", - заявила эксперт.