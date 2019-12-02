2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя министра иностранных дел России, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Сергей Викторович.

Рад снова вас приветствовать в Азербайджане. Стали хорошей традицией взаимные визиты, регулярные визиты министров иностранных дел. Конечно, тон задают президенты. В этом году у нас состоялись две встречи с Владимиром Владимировичем в Пекине и Сочи, не считая нашего общения на полях международных мероприятий. Президенты задают тон развитию наших отношений, и, подводя итоги года, - я думаю, уже можно их подводить, - мы отмечаем, что год был очень успешным для наших отношений. Мы продвинулись значительно по многим направлениям, укрепили политическое взаимодействие, активно поддерживали друг друга в международных организациях. Должен сказать, что азербайджанская делегация в полном составе проголосовала за возвращение России в ПАСЕ и тем самым выразила солидарность. Также мы все время чувствуем поддержку со стороны Российской Федерации по вопросам, которые нас беспокоят в международных структурах.

Состоялся очень успешный официальный визит Мехрибан Алиевой в Россию. Хотел бы попросить вас передать благодарность Президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение, за внимание, за награждение Мехрибан Алиевой орденом "Дружбы", за добрые слова, которые были сказаны в ее адрес, и за очень конструктивную беседу и переговоры, которые затронули практически все сферы нашего взаимодействия. Также состоялись встречи с председателем Правительства, председателем Совета Федерации. Очень успешно прошел юбилейный Межрегиональный форум. И, конечно, в завершение открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ символизировало наши тесные, дружественные связи, имеющие глубокую историю.

В экономическом плане год тоже был успешным. Товарооборот растет из года в год. Еще итоги не подвели, но думаю, что будет рост где-то в районе 25 процентов, не ниже. В транспортной сфере мы также добились хороших результатов и ожидаем в ближайшее время открытия моста через реку Самур, что позволит значительно увеличить товарооборот и взаимные визиты. То есть, перечислять очень много можно сфер, но главное, что динамизм в отношениях сохранен, я думаю, преумножен. Это внушает большой оптимизм.

Конечное, в рамках визита мы поговорим о проблематике урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В этом направлении, к сожалению, видимых результатов не было. Считаю, что главной причиной тому является контрпродуктивная политика армянского руководства, особенно заявление о том, что Карабах - это Армения. И рад, что и с вашей стороны, и со стороны сопредседателей из других стран была дана правильная оценка этому странному, мягко говоря, заявлению. Но мы будем продолжать сотрудничество с сопредседателями Минской группы. В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Будем рассчитывать на продолжение вашего активного участия в переговорном процессе. Еще раз добро пожаловать. Желаю приятного пребывания в Баку.