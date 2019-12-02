Мы высоко оценили визит Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию, ее контакты с Президентом Путиным, с премьер-министром Медведевым, спикером Совета Федерации Матвиенко, ее участие в очень важной церемонии открытия павильона "Азербайджан" на ВДНХ, участие в Межрегиональном форуме, и те инициативы, которые обсуждались в ходе этого визита, мы обязательно будем претворять в жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Они касаются в том числе добавления новой темы в наше межправительственное экономическое сотрудничество - темы инноваций и высоких технологий, будет создана специальная "дорожная карта". И уже буквально через несколько дней межправительственная комиссия будет рассматривать положение дел в этой сфере", - сказал С. Лавров.

Российский министр поблагодарил Президента Ильхами Алиева за возможность встретиться с ним в рамках очередного визита в дружественный Азербайджан.

"Мы действительно оцениваем наши отношения аналогично, они на подъеме, развиваются поступательно во всех областях, чему подтверждение Ваши регулярные контакты с Президентом Путиным, о чем Вы упомянули. Была развернутая беседа и в Китае, и в рамках Вашего участия в Форуме "Валдай" в Сочи, где прошла очень полезная и двусторонняя встреча, и была очень интересная с Вашим участием многосторонняя дискуссия по ключевым проблемам мировой и региональной политики", - сказал С. Лавров.

По его словам, товарооборот между двумя странами растет быстро.

"Уже, наверное, будет под 3 миллиарда долларов товарооборот. Прямые инвестиции Российской Федерации в азербайджанскую экономику составили 1,5 миллиарда долларов, более 70 субъектов Российской Федерации участвуют в сотрудничестве с Азербайджаном, 300 с лишним предприятий с участием российского капитала, и в России тоже азербайджанский капитал все более и более укрепляет свои позиции. Еще один интересный и очень важный, я считаю, результат визита Мехрибан Арифовны Алиевой в Российскую Федерацию - договоренность о том, чтобы сделать более регулярным Молодежный форум России и Азербайджана. Это принципиально важно с точки зрения преемственности, с точки зрения сохранения исторической памяти и воспитания наших молодых поколений и в России, и в Азербайджане в духе дружбы, добрососедства, который всегда был присущ нашим отношениям", - сказал С. Лавров.

По его словам, в том, что касается сотрудничества в международных организациях - и в региональных, и в глобальных, и в универсальных, мы очень ценим тесное взаимодействие, стремление всегда учитывать позиции друг друга.

"Будем и впредь помогать отстаивать наши общие позиции, отстаивать те важные вопросы, которые представляют особый интерес для Азербайджана и для Российской Федерации. Это касается нагорно-карабахского урегулирования. Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживания гуманитарных контактов, контактов по линии средств массовой информации, которые были достигнуты и на саммите в Вене, и затем на министерской встрече в Москве были подтверждены в этом году, чтобы они воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются и надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы", - сказал С. Лавров.

В то же время российский министр отметил, что в отношении политического урегулирования, долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать.

"И здесь абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами, принципами, которые закреплены в Уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте. Так что еще раз искренне признателен за возможность побеседовать с Вами, уважаемый Ильхам Гейдарович, и надеюсь, что этот визит, который продлится и завтра еще, поможет вывести наши отношения на еще более доверительный, на еще более продуктивный уровень. Спасибо большое", - сказал С. Лавров.