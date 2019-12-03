Реформы, которые были инициированы Президентом Ильхамом Алиевым и продолжаются по сей день, затрагивают все сферы жизнедеятельности государства.

Об этом Day.Az сказал известный политолог Фархад Мамедов.



"Во-первых, были проведены реформы в экономической сфере и крен в сторону экономики рассматривается везде. И создание новой структуры для министерства экономики, объединение с минналогов, придаст импульс развитию реального сектора экономики, так как налоговая система будет инкорпорирована в общую суть развития экономики Азербайджана", - отметил Мамедов.



Что касается кадровых реформ и той формы, которая претворяется в жизнь, эксперт сказал: "Общественность и граждане видят, что при назначении Президент Ильхам Алиев дает поручения относительно того, чтобы чиновники, как местного, так и республиканского уровня, в основе своей деятельности соблюдали интересы гражданина. Это самый главный момент. Каждая встреча господина Президента с чиновниками с момента назначения - это отдельное преподнесение общественности видения развития Азербайджана, каким его хочет видеть глава государства и какие основные требования он ставит перед ними во время их назначения и что с них требует в будущем".



Что касается кадровых и структурных реформ в Кабмине и Администрации Президента, мы не раз являлись свидетелями того, что деятельность различных отделов, как Кабмина и Администрации Президента совпадала, отметил эксперт.



Фархад Мамедов также отметил, что привлечение как опытных кадров, так и молодых, смена поколений создает тренд в общественном сознании. "Наряду с экономическими реформами, единственная сфера, в которой нужно было обновление, - это парламент, с инициативой о роспуске которого выступила правящая партия "Ени Азербайджан". Это очень важный элемент, потому что следует отметить, что только политическая партия, обладающая большим авторитетом, а также уверенная в своих силах, может пойти на такой шаг - роспуск парламента, в котором она имеет большинство. Это еще раз демонстрирует, что ПЕА уверена в своих силах", - заявил Мамедов.

По словам политолога, парламент должен был быть одним из локомотивов реформ, их инициатором. "Поэтому потребовалось обновление. Реформы, которые проводятся, должны получить поддержку со стороны населения и эти выборы продемонстрируют, насколько население одобряет эти реформы, кого хочет видеть в парламенте, с какой критикой согласно, с какой не согласно. Все эти пункты завершат тот электоральный цикл, в который вошел Азербайджан после президентских выборов 2018 года. В Азербайджане обычно проводятся 3 избирательных процесса - президентские, парламентские и муниципальные выборы. После парламентских выборов бывает 3 года без выборов - это с 1995 года так идет, это цикл. Следующие выборы, после изменения конституции, намечаются на 2025 год и следующие 5 лет в Азербайджане не будут проведены какие-либо выборы, за исключением муниципальных выборов. Поэтому за этот период времени можно провести более глубокие реформы, это могут быть и экономические, и администранивные, и другие для придания большего импульса развития политической, экономической, социальной системы государства. То есть, этот тренд, который был взят в 2018 году, сейчас получает оформление, и после того как пройдут парламентские выборы, будут задействованы новые рычаги", - подчеркнул Мамедов.



Конечно же, граждане хотят видеть в парламенте профессионалов своего дела - это юристов, экономистов, общественных деятелей, которым небезралична судьба страны, отметил он.

"Наряду с этим, парламент Азербайджана имеет функцию законотворчества и мониторинга действий правительства. Это очень важная функция. Президент Ильхам Алиев не раз об этом говорил, обращаясь к гражданам страны. Но в первую очередь эти полномочия присуствуют у парламента. Наряду с этим у парламента есть функции и по внешней политике, так как Азербайджан является членом нескольких международных организаций и в этих организациях существуют межпарламентские ассамблеи, где всегда нужно отстаивать нашу позицию, вносить те или иные пункты в резолюции этих структур. В целом Милли Меджлис является одной из важных звеньев в общественно-политической стабильности нашей республики", - заключил Фархад Мамедов.