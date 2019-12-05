Основной темой внутриполитической повестки Азербайджана на сегодня является роспуск парламента и назначение внеочередных парламентских выборов. Несмотря на, в основном, единый подход к этой инициативе политсовета ПЕА со стороны общественности и большинства политических сил, радикальная оппозиция все равно постаралась выделиться на общем фоне, заявив о намерении бойкотировать выборы.

Радикалы выдвинули целый ряд условий своего участия в парламентских выборах. И хотя такая их реакция была вполне ожидаема, занятая ими позиция все равно выглядит странно и неуместно.

Вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов в статье "Необходимость обновления парламента и беспокойство антиазербайджанских сил", размещенной на его странице в Facebook, тоже прокомментировал решение радикальной оппозиции. Как пишет Ахмедов, "очевидно, что формат выборов не входит в намерения оппозиции. Это однозначно доказывает "пакет условий", который Национальный совет выдвинул в связи с их участием во внеочередных выборах в парламент. Честно говоря, выдвижение условий в связи с участием какой-либо партии в выборах, выглядит неординарно".

Действительно, намерение бойкотировать выборы не укладывается в рамки логики. Потому что радикалам не удастся изменить общественное мнение в свою пользу, независимо от того, месяц или пять лет остается до голосования.

Большинство азербайджанских экспертов высказали недоумение и посчитали решение о бойкоте глупым поступком.

По мнению политического обозревателя Тофига Аббасова, единственной функцией этих политических структур является критика властей, но помимо критики, надо ведь еще и что-то разумное предлагать.

В политике, отметил эксперт в беседе с Day.Az, нельзя работать вахтенным методом - от выборов до выборов. Эти оппозиционные партии всегда поднимают знамена жесткой, даже жесточайшей бескомпромиссной критики, при этом ничего дельного не предлагая. Между тем, за оппозицией должна быть функция реальной конструктивной политической силы, находящейся на, скажем так, скамье запасных, сказал Аббасов.

"На скамье запасных должны быть готовые к активной и конструктивной деятельности люди. У них должна быть четкая программа, свои собственные взгляды, видение решения стоящих перед страной задач. Но у фронтистов, мусаватистов и прочих уже много лет одни и те же лозунги - отвергай, критикуй, неприемли и так далее", - подчеркнул наш собеседник.

Заметив, что история, конечно, не знает сослагательного наклонения, эксперт все же задался вопросом: смогли бы те, кто только критикуют, пробить такие проекты, как Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и так далее?

"Думаю, вопрос риторический", - сказал Тофиг Аббасов.

Зульфугар Ибрагимов