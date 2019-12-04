Армянские СМИ сообщают своим читателям, как правило, только хорошие новости об Армении. Например, о том, как она обогнала все СНГ по средней зарплате или переманила российских туристов у Грузии. Но средства массовой информации не расскажут, что Армения вошла в двадцатку самых загрязненных городов мира, а также держит "высокие" позиции по онкологическим заболеваниям.

И вот, недавно армяне, наконец, обо всем этом узнали. И от кого вы думаете? От большого "друга" армянского народа, клинического армянофила и азербайджанофоба Александра Лапшина.

Несколько дней назад Лапшин решился таки покритиковать в Facebook братьев-армян, точнее их страну. Не подошла ему Армения, чуть не угробила эту "самую светлую голову нашей с вами современности" своей экологией.

Впрочем, написанное Лапшиным не большая новость. То, что Ереван задыхается от мусора, что квартиры ереванцев атакуют крысы и тараканы - известно.

Как не восторгался бы скандально известный блогер матушкой-Арменией, ему пришлось признать, что из-за очень плохой экологии в последний свой приезд туда ему было плохо.

"Так часто я никогда не болел разными мелкими простудами, как в Ереване. Еще стал быстрее уставать без всякой причины и перестал высыпаться по ночам, хотя спал по 8-9 часов. Я чувствовал, что еще немного и начну чем-нибудь болеть всерьез.

В чем причина? Вы скажете, ну так тебе сорок лет, стареешь. Ерунда! В Израиле, или в Европе я себя прекрасно чувствую.

Все дело в экологии. Ереван в 2018 и 2019 вошел в десятку самых загрязненных мусором городов мира по версии Всемирного банка, вместе с такими городами, как Дакка (Бангладеш), Киншаса (Конго) и Джакарта (Индонезия). И еще Ереван вошел в десятку самых опасных для жизни городов в плане заболеваемости онкологией по версии ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

Причин четыре:

1. В Ереване ужасно загазованный воздух из-за сотен тысяч старых автомобилей, привозимых в страну с европейских помоек. Никаких фильтров для контроля за выхлопом нет, никто не следит за их техническим состоянием. Ереванцы в год вдыхают в себя десятки тысяч тонн вреднейших микроэлементов, способствующих раку и инфаркту.

2. В Ереване (и в Армении в целом) нет ни одного завода, перерабатывающего мусор. В Ереване несколько мусорных свалок, почти все они в юго-западной части города, вокруг Нубарашена и рядом с районами Шенгавит и Малатья-Себастия. Там сотни тысяч тонн мусора гниёт, горит, отравляет воздух. А когда дуют ветры, то отрава в виде пыли и вони распространяется по всему городу. Эта ядовитая пыль везде: в квартирах, на нашей одежде, в еде, но что хуже всего - в наших лёгких.

3. Горнодобывающие рудники и медеплавильные комбинаты в Алаверди, Ахтале, Каджаране и Агараке. Из-за морально устаревшего оборудования, которое не модернизировалось с советских времен и пренебрежения к контролю над вредными выбросами там катастрофически высокое загрязнение воздуха и почвы. От чего люди травятся не только вдыхая вредную для организма пыль, но и благодаря овощам и фруктам, выращиваемым в зонах экологического бедствия.

4. В Ереване вырубили почти всю зелень. Я понимаю, были трудные годы и люди рубили парки и леса, чтобы топить печки. Но сейчас 2019 год, а не 1992. Леса и парки впитывали в себя яды и пыль, выделяя взамен кислород. А теперь окружающие город холмы превратились в замусоренную пустыню.

Среди моих ереванских друзей большинство людей в возрасте 35-45 лет страдают многочисленными заболеваниями сердца, почек, легких. Несколько человек лечатся от рака, пара друзей пережили инфаркты уже в тридцать лет, другие просто очень часто болеют различными простудами и вирусами из-за очень плохой экологии.

В год в Армении регистрируется около 9 тысяч случаев заболевания раком и по разным источникам 20-30 тысяч инфарктов. По инфарктам Армения в первой десятке стран мира по этому виду заболеваний. Что касается рака, то примерно треть - безнадежные. То есть в год не менее 3 тысяч жителей Армении умирают от рака и это один из самых высоких в мире показателей смертности от этой болезни в пересчете на общее население.

Получается, что каждый год Армения теряет 3-5 тысяч граждан во многом из-за очень плохой экологии. А за годы независимости мы умножаем эту цифру на 28 и получается не менее 80 000 загубленных жизней. Это в десять раз больше, чем республика потеряла в Карабахской войне 1992-1994", - написал Лапшин.

Ну что сказать... Вряд ли после такого расклада скандалиста Лапшина Ереван снова войдет в тройку любимых маршрутов российских туристов.

Султан Керим