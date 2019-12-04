Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабинета министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, Азер Амирасланов назначен на должность заведующего экономическим отделом Аппарата Кабмина, Мехман Тагиев - заведующим отделом социальных вопросов Аппарата.

Информацию подтвердил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.