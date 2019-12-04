https://news.day.az/politics/1182156.html Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабмина Азербайджана
Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабмина Азербайджана
Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабинета министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, Азер Амирасланов назначен на должность заведующего экономическим отделом Аппарата Кабмина, Мехман Тагиев - заведующим отделом социальных вопросов Аппарата.
Информацию подтвердил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
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