https://news.day.az/politics/1182198.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции - ФОТО
4 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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