Началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Словакии, сообщает в среду Trend со ссылкой на страницу МИД в Твиттер, передает Day.Az.

"Началась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Эндрю Шофером и Стефаном Висконти в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Братиславе", - говорится в сообщении.

Отметим, что Мамедъяров отправился в Словакию с целью участия в 26-й встрече Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе.

Ожидается, что Мамедъяров встретится с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках 26-го Министериала ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.